محمد بن زايد: ثقتنا كبيرة في قدرتنا معاً على مواجهة التحديات وتعزيز مصالحنا العليا

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان أمس في قصر الوطن في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية هي علاقات بين أشقاء بكل ما يعنيه ذلك من معنى وما يحمله من دلالات.. ونحن نؤمن بأن المصير واحد»، وهذه هي القاعدة الرئيسية للعلاقات بين الدولتين.

وأشار إلى أنه بفضل جهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه من ملوك المملكة رحمهم الله ومواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود..أصبحت العلاقات بين بلدينا متميزة ولها خصوصيتها وتستند إلى مقومات راسخة من الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة مشددا سموه على أن المملكة ركن أساسي من أركان منظومة العمل الخليجي والعربي المشترك وثقل رئيسي في ميزان الأمن الإقليمي والعربي.. هكذا كانت وما زالت وستظل..وثقتنا كبيرة في قدرتنا معاً على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز مصالحنا العليا والازدهار المشترك لشعبينا".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه الأمير محمد بن سلمان بين أهله وفي بلده دولة الإمارات.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. داعياً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية ويحفظ المملكة وشعبها ويبارك في عزها وخيرها.

ودون سموه عبر «تويتر»: «أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات.. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.. التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك».

تهانٍ

من جانبه نقل ولي عهد السعودية تهاني خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والتطور والازدهار.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات خلال أفراحها الوطنية، معرباً عن أصدق التهاني والأمنيات للإمارات حكومة وشعباً بدوام التقدم والازدهار، كما أعرب عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها الأخوية مع دولة الإمارات.

وقال إن العلاقات بين بلدينا لها خصوصيتها، فهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية الراسخة.

واستعرضا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة. كما تناول سموهما أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية والوفد المرافق.

وصول

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصل البلاد أمس في زيارة رسمية للدولة تستمر يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي أخيه الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ولدى وصول موكب ولي عهد السعودية إلى قصر الوطن يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب سموه الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة ولي عهد المملكة الشقيقة. وقد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، فيما صافح ولي عهد السعودية سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين كانوا في استقباله.

حضور

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال زيارته دولة الإمارات وفد رسمي يضم كلاً من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير الثقافة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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