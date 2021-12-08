834.6 ملياراً تجارة الإمارات الخارجية مع السعودية في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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شهدت العلاقة التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية زيادة مطردة في غضون السنوات الماضية ما جعلها الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، و«دول التعاون» بشكل خاص.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية المعلنة، فإن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للإمارات على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية والشريك التجاري الثالث عالمياً بعد الصين والهند.

تجارة خارجية

ووفق رصد «البيان»، استناداً لبيانات المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع المملكة العربية السعودية لنحو 834 ملياراً و663 مليون درهم، وذلك في غضون 10 سنوات من 2011 وحتى 2020، موزعة بواقع 218.37 مليار درهم واردات وإجمالي صادرات بنحو 616.29 مليار درهم منها 173.9 ملياراً صادرات وطنية و442.39 ملياراً إعادة تصدير.

ووفق بيانات «التنافسية والإحصاء»، بلغ وزن التجارة الخارجية للإمارات والسعودية خلال السنوات العشر نحو 98.93 مليون طن تشمل 63.97 مليون طن للواردات و34.95 مليون طن لإجمالي الصادرات شاملة 24.5 مليون طن وزن الصادرات الوطنية و10.45 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

صادرات وطنية

وصلت تجارة الإمارات الخارجية مع المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لنحو 91.5 مليار درهم بوزن 8.8 ملايين طن، موزعة بواقع 19.46 مليار درهم للواردات بوز 4.83 ملايين طن و72.04 مليار درهم لإجمالي الصادرات بوزن 3.97 ملايين طن، تشمل 29.2 مليار درهم صادرات وطنية غير نفطية بوزن 2.78 مليون طن و42.8 مليار درهم إعادة تصدير بوزن 1.19 مليون طن.

وعلي صعيد أبرز السلع المصدرة من الإمارات للسعودية في العام الماضي، جاء الذهب الخام أو نصف مشغول في المركز الأول بقيمة 2.93 مليار درهم ثم اسلاك من نحاس بقيمة 2.75 مليار درهم يليه مواسير وأنابيب وأشكال خاصة «بروفيلات» بنحو 995 مليون درهم، وكتب وكتيبات ومطبوعات بحو 742 مليون درهم وقضبان وعيدات من حديد أو صلب بقيمة 687 مليون درهم، بينما علي صعيد أهم الواردات من السعودية إلى الإمارات فجاء الذهب الخام أو نصف مشغول في المركز الأول بقيمة 4.52 مليارات درهم.

إعادة تصدير

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية أن أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية تصدرها أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها م الشبكات اللاسلكية بقيمة 12.1 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أبو بصرية بقيمة 5.47 مليارات درهم وسيارات وغيرها.

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