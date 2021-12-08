جواهر القاسمي: حاكم الشارقة حريص على زرع الخير في أبناء الوطن

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحرص دائماً على زرع بذرة الخير في نفوس أبناء الوطن في سن مبكرة، ليبادروا في شبابهم بخدمة المجتمع ورَد جميل الوطن في نشر سمة العطاء والخير إلى المجتمع.

جاء ذلك تزامناً مع الحفل السنوي المقام تحت رعاية كريمة من سموها، والذي نظمته إدارة التثقيف الصحي لتكريم متطوعي الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها تحت شعار «الخير جمعنا»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وتقديراً لدور المتطوعين وجهودهم المستمرة في تعزيز صحة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في ترسيخ مفاهيم التكاتُف والتعاون الإنساني.

خبرات

وأضافت سموها: «لم يكن لهذه الكوكبة من المتطوعين والمتطوعات أن تنفع المجتمع بخبراتها وعلمها لولا جهود فريق العمل بإدارة التثقيف الصحي، التي اعتدنا منها المبادرات والبرامج التي أسهمت في رفع الوعي الصحي بمجتمع إمارة الشارقة، ووجهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي شكرها وتقديرها لجميع المتطوعين والمتطوعات.

جهود

من جانبها، استعرضت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الجهود التي بذلتها الإدارة وجمعياتها على صعيد تعزيز العمل التطوعي، وتوفير بيئة محفزة للمشاركة في المبادرات التطوعية، ونجحت في استقطاب أكثر من 200 متطوع من مختلف الجنسيات والاختصاصات، وتقديم دعم مالي وعيني بقيمة أكثر من 10 ملايين درهم للعديد من المرضى ، والتبرع بأكثر من 515 ألف درهم لعدد من المراكز الصحية، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 145 ألف شخص.

حضور

حضر الحفل إيمان راشد سيف، وخولة الحاج رئيسة جمعية أصدقاء السكري، ووحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وسوسن جعفر رئيسة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والمهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، ومريم بن دخين رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى.

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