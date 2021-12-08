الإمارات تستضيف ورشة عمل «تصنيف الإعاقة في الوطن العربي»

المصدر: (دبي - البيان)

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استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل «تصنيف الإعاقة في الوطن العربي» التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا»، سعياً للوصول إلى رؤية مشتركة لتصنيف الإعاقة عربياً.

واستمرت الورشة على مدار يومي 5 و6 ديسمبر 2021، واستضافتها الوزارة في فندق «حياة ريجنسي»، في إطار رئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، للدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير مفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية أن المبادرة تعكس التجربة الرائدة لدولة الإمارات في هذا الشأن، آخذاً في الاعتبار أهمية الحوار الإقليمي والعالمي الجاري لتصنيف الإعاقة.

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