برعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد العرس الجماعي لمنتسبي «الدفاع»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العرس الجماعي لـ250 شاباً من منتسبي وزارة الدفاع في نادي ضباط القوات المسلحة.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تحت رعاية سيدي الشيخ محمد بن زايد، سعدت بحضور العرس الجماعي لـ250 شاباً من منتسبي وزارة الدفاع في نادي ضباط القوات المسلحة، وأهنئ الجميع وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة والرفاه، وبناء أسر لتكون عماداً للوطن ومصدراً لدوام نجاحه وريادته».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز