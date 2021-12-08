«المعرفة» بدبي: تطبيق القرار الجديد بما يضمن انسيابية الدوام المدرسي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن قرار حكومة الإمارات تغيير نظام العمل الأسبوعي سيشمل قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي تماشياً مع القرار الذي اتخذته حكومة الإمارات، فيما لقي القرار ترحيباً واسعاً من المدارس الخاصة في الإمارة، لافتة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع إدارات المدارس الخاصة في الإمارة على ضمان التحول إلى النظام الجديد بصورة تضمن انسيابية الدوام بشكل يتواكب مع القرار الجديد، فيما أكدت عدد من المدارس الخاصة في دبي أنها على استعداد تام لتطبيق القرار الجديد كونه يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية ويتوافق مع عدد كبير من دول العالم ويساعد الإمارات ويعزز مكانتها الدولية في مؤشر التنافسية العالمية.

ترحيب

وقد لقي قرار حكومة الإمارات باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل، من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، ترحيباً واسعاً من قبل المؤسسات التعليمية التي أكدت أن القرار الذي تم اتخاذه يخدم المصالح العليا للدولة ويرفع من مستوى الإنتاجية والقدرة على العطاء بصورة أكثر فاعلية.

وقالت غدير أبو شمط نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية: إن قرار اعتماد حكومة الإمارات نظام عمل جديداً تكون فيه العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، مطلع العام الجديد يأتي في إطار توجه الدولة لمواكبة المستجدات العالمية وتعزيز موقع الدولة في مؤشر التنافسية العالمية، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية من شأنها تطبيق القرار فور صدور التعليمات والعمل على إنجاحه بصورة سلسة ودون أي معيقات، لافتة إلى أن العمل مدة أربعة أيام ونصف من شأنه أن يمنح الأسر فرصة للتواجد في قلب العائلة، كما يوفر مساحة من الزمن للطلبة للمذاكرة والاجتهاد.

ورأى كريم مورسيا مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية أن قرار تعديل نظام العمل الأسبوعي خطوة تصب في المصلحة العامة سواء على الإطار التعليمي أو الاقتصادي وحتى المجتمعي، حيث سيسهم في تعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية لإتاحته متسعاً من الوقت للعائلات لقاء وقت أطول معاً، مضيفاً: سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل وقدرة الإمارات على التجاوب السريع مع المتغيرات العالمية وبالتالي التأقلم السريع مع أي متغيرات ما سيعزز مستويات الأداء والإنتاجية ورفع الأداء والإنتاجية في العمل.

توجهات

من جانبه، قال ياسر سكجي نائب مدير مدرسة الشروق في دبي إن قطاع التعليم سيطبق النظام انسجاماً مع توجهات الدولة وقراراتها، حيث سيصبح الدوام أربعة أيام ونصف يوم أسبوعياً، مؤكداً أنهم كمدارس يضعون مصلحة الطلبة على رأس أولوياتهم وسيباشرون بوضع الخطط والجداول الدراسية المناسبة.

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