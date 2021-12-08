علي النعيمي يشارك في منتدى حوار روما «ميد»

المصدر: دبي - البيان

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شارك الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في منتدى حوار روما «ميد» الافتراضي، الذي نظمته وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مجلس النواب الإيطالي، بمشاركة عدد من البرلمانات الأوروبية والأفريقية والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأكد النعيمي في مداخلة له على أن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات متشابهة، ويجب على البرلمانيين في هذه المناطق بناء جسور للثقة بين البرلمانيين، والتعامل مع التحديات وفق اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، للمساهمة في تعزيز السلام للجميع في المنطقة.

وافتتح بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي المنتدى، وأشار في كلمته إلى أنه على مدار هذا العام شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط العديد من التطورات والتقدم، جنباً إلى جنب مع العديد من التحديات والقضايا، ومن أبرزها تغير المناخ وتدفقات الهجرة وتداعيات جائحة فيروس «كوفيد 19».

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