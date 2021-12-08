مدارس أبوظبي الخاصة تعتمد التغيير الجديد

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

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خاطبت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مدراء المدارس الخاصة بتغيير نظام الدوام المدرسي ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وبحسب النظام الجديد للدوام المدرسي ستكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة من 7:30 صباحاً وإلى 12:00 ظهراً اعتباراً من 1 يناير 2022.

وقالت الدائرة في تعميمها إلى مدراء المدارس وحصلت «البيان» على نسخه منه، اعتمدت حكومة الإمارات أسبوع العمل ليصبح 4 أيام ونصف اعتباراً من 1 يناير 2022، وسيكون نصف يوم العمل يوم الجمعة، بينما ستكون عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، ووجهت الدائرة بأن هذا القرار سيجري على جميع المدارس في أبوظبي، مع تزويد المدراء بمنشور في الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، أكد مدراء مدارس استعدادهم التام إلى تطبيق نظام العمل الجديد وأشاروا إلى تعويض ما ينقص في دوام يوم الجمعة والمقرر بنصف يوم، وتوزيع الحصص المتبقية على أيام أسبوع بواقع حصة يومية من 40 وإلى 45 دقيقة، ويترتب عليه تغيير نظام العمل للموظفين والمعلمين ومواعيد حافلات الطلاب.

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