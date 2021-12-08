«بلومبيرغ»: الإمارات أكثر انسجاماً مع العالم

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

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تناقلت وسائل إعلام نبأ التغيير الأخير الذي أعلنته حكومة الإمارات أمس، باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية، وذلك تعزيزاً لموقعها التنافسي عالمياً ومواكبةً لوتيرة وحركة الأعمال.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» الدولية أن القرار يجعل الدولة أكثر انسجاماً مع بقية دول العالم، وذلك بالنسبة لأوقات العمل في الجهات الحكومية.

ونقل تقرير «بلومبيرغ» تصريحات لنبيل اليوسف، رئيس تنفيذي لمجموعة استشارية دولية تتخذ من دبي مقراً لها، موضحاً أن القرار «سيفضي لمواءمة الإمارات مع حركة ووتيرة عمل الأسواق العالمية، كما سيسهل على الشركات الدولية مسألة إنجاز وإتمام أعمالها»، لافتاً إلى أن نظام العمل الرسمي الجديد سيزيد من عدد الأيام التي تتعامل فيها الدولة مع بقية أرجاء العالم.

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