انطلاق فعاليات «سيال الشرق الأوسط 2021» وسط مشاركة محلية ودولية واسعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «سيال الشرق الأوسط 2021» بنسخته الحادية عشرة وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

كما افتتح معاليه النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للتمور الذي يقام بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط واللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالشراكة مع مجموعة كومزأكسبوزيم العالمية لتنظيم المعارض والفعاليات، وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأجنحة الوطنية والشركات العارضة، حيث التقى خلال جولته بالمسؤولين من مختلف الجهات المشاركة.

معرض للتمور

وتتزامن فعاليات سيال الشرق الأوسط مع الدورة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للتمور، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالتمور في العالم، والذي يشهد مشاركة أكثر من 80 جهةً عارضة وخبير تمور محلياً وعالمياً.

وشهد المعرض انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض الذواقة العالمي في أبوظبي، والذي يشهد حضور أفضل طهاة العاصمة والطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان لتقديم جلساتٍ تعليمية ومنافساتٍ وعروض مميزة.

وتضمنت النسخة الحادية عشرة من معرض سيال الشرق الأوسط برنامج المشترين العالميين الذي يعد ملتقىً مميزاً يجمع بين رجال الأعمال والجهات العارضة، بهدف تعزيز شراكات سلسلة التوريد ودعمها. كما ينفرد البرنامج بجناح خاص في المعرض مخصص لعرض المنتجات الجديدة وتوفير فرص التواصل بين الجهات العارضة من خلال الجلسات التفاعلية بهدف تأسيس أعمال وشراكات جديدة.

بطولة الإمارات الوطنية للقهوة

وشهد المعرض عودة بطولة الإمارات الوطنية للقهوة، والتي تجمع مسابقتين معتمدتين من قبل فعاليات القهوة العالمية ومرخصتين من قبل جمعية القهوة المتخصصة.

وانطلقت بطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات ضمن فعاليات المعرض، والتي تجمع أمهر خبراء تحضير القهوة في المنطقة للتنافس على مجموعةٍ من الجوائز المميزة، والفوز بفرصة تمثيل الإمارات في بطولة فنون اللاتيه العالمية في ميلانو في أكتوبر من العام المقبل.

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