عمار النعيمي يزور «مركز الشرطة الذكي» وجناح أوروغواي في إكسبو

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على الخدمات الشرطية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS المقام في معرض إكسبو 2020 دبي لفئات المجتمع وزوار الحدث العالمي كافة بطريقة ذكية ومن دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها سموه لإكسبو 2020 دبي رافقه فيها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ويوسف محمد النعيمي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه والوفد المرافق له في الزيارة إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS وكذلك 3 مراكز من نوع «ووك إن» في إكسبو 2020 دبي للمتعاملين كافة و27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي وطرائق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر.

وأعرب سموه في ختام الزيارة عن سعادته بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي SPS بحسبانه أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري معبراً عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل شرطة دبي للاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمتابعة مجريات الأحداث في إكسبو 2020 دبي ما يؤكد قدرة أبناء الوطن على التعامل مع أحدث ما توصلت إليه العلوم الذكية.

وزار سموه كذلك والوفد الموافق له جناح الأوروغواي في إكسبو 2020 وتعرف في الزيارة إلى إنجازات الأوروغواي الرياضية وإسهاماتها في الزراعة والصناعة وعرض أول كرة قدم أصلية تم اللعب بها في كأس العالم.

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