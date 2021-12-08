دبي تستضيف معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في دورته الرابعة خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 نوفمبر المقبل ضمن إطار الجهود المميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم من المساهمة بدورهم في رسم مستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وتنبع أهمية المعرض في دورته المقبلة من أنه يأتي بعد توقف استمر عامين نتيجة فيروس كوفيد 19، والاستعداد الكبير لدى العارضين المحليين والدوليين للالتقاء مجدداً تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، خاصة بعد العزلة والتحديات المتعددة التي عانوا منها لنحو عامين تقريباً.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، راعي المعرض، أن دولة الإمارات تمضي قدماً على طريق بناء مجتمع دامج لأصحاب الهمم وأسرهم ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في بلدنا.

وأكد سموه أن الإمارات تهدف إلى أن تكون رائدة عالمياً في توفير أعلى مستويات الجودة في الحياة والسعادة لجميع من يقطن على أرضها، ومن هنا فإن المعرض سوف يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام من خلال جلب أحدث التقنيات والخدمات والمبادرات من جميع أنحاء العالم، التي يمكن للقطاعين العام والخاص لدينا اعتمادها لتعزيز حياة أصحاب الهمم وإنشاء منصة مشتركة لنا للالتقاء والتعاون مع نظرائنا الدوليين من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم.

يقام المعرض، الذي يعتبر الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة قوية من الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى العارضين الدوليين، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه في دوراته السابقة.

كما يقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل والرياضة والفنون والصحة.

وقال دانييل قريشي، مدير المعرض: «إننا ممتنون للاهتمام الاستثنائي الذي تلقيناه من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين ومراكز إعادة تأهيل أصحاب الهمم للمشاركة في دورة المعرض المقبلة».

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