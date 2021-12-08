الإمارات تترأس اجتماع لجنة التشريعات الصحية في الجامعة العربية

المصدر: (القاهرة - وام)

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ترأست دولة الإمارات أعمال اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك لإعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي الخاص بمهنة التمريض والقبالة.

عقد الاجتماع برئاسة عبدالناصر بن سالم مستشار التشريعات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما شارك جاسم أحمد القاسم رئيس قسم السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة.

وقال الوزير مفوض سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب: إن هذا القانون الاسترشادي يعتبر القانون الـ24 من جملة القوانين التي أعدتها هذه اللجنة.

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