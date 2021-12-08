الإمارات تشارك اليوم بالمؤتمر الدولي للتنمية المستدامة بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وفاء السويدي

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ينعقد اليوم في القاهرة المؤتمر الدولي الـ11 للتنمية المستدامة والبيئة بمشاركة وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية وميرزا الصايغ نائب الرئيس. وينعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الجامعة ، وهيئة آل مكتوم الخيرية وجمعية المهندسين الكويتية، ويناقش بحوث تتعلق بتطوير المجتمعات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة 14 دولة، و 30 باحثاً.

بناء وتطوير

ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وعيسى الميدور المهيري، وراشد سيف السبوسي، وراشد حمد السويدي، ومعالي حميد القطامي، وحسين ناصر لوتاه، وخالد محمد، وحسين ميرزا الصايغ وسيف حنضول المهيري ، وعلي بالرهيف.

منظمة دولية

يذكر أن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، منظمة دولية تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً دائماً، ويعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان «تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات في الدول العربية».

ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية التي يحضرها الوزراء والعلماء والباحثون وممثلو المنظمات والاتحادات والهيئات العلمية على مستوى الوطن العربي فيما يناقش اليوم الثاني عددا من البحوث العلمية للخروج بتوصيات، تعرض على الجهات الخاصة بالتعليم في الدول العربية.

مشروعات

«البيان» التقت بالدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس المؤتمر والذي تحدث عن أهم المحاور التي سيتطرق لها المؤتمر، وقال: هناك مجموعة من المحاور سيتم مناقشتها خلال المؤتمر منها بحوث ودراسات لمراكز علمية تخدم المجتمعات العربية، وسيتم مناقشة الخطط والبرامج الاستراتيجية للمؤسسات العلمية ودورها في بناء الدول، إضافة التعاون العلمي المشترك، والخبرات المتبادلة التي تزيد من فرص التقدم وبناء المجتمعات العربية.

البحث العلمي

وأضاف الدكتورعبدالعزيز: ستتطرق النقاشات للبحث العلمي وكيفية النهوض بالمجتمعات، والقيم الأخلاقية والإنسانية في التعامل مع نظم ومقدرات الدول، وعن دور المؤسسات في تحقيق التعاون وبناء المجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بحاضنات الأعمال ومشروعات التخرج للمبدعين والمبتكرين من طلاب الجامعات وكيفية تفعيل أدوارهم، وعن دور المؤسسات العلمية في إعداد وتخطيط المدن المستدامة.

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