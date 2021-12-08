«تيكوم» و«ديوا» و«سالك».. قوة داعمة لتعزيز نشاط سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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جاء الإعلان عن إدراج مجموعة «تيكوم» في سوق دبي المالي بعد أسابيع قليلة من إعلان اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، شملت نظام التعرفة المرورية «سالك» وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بما يمثل قوة داعمة لتعزيز نشاط السوق ومنح تعاملاته العمق المطلوب، ويحمل فرصاً واعدة للمستثمرين.

وأكد خبراء أسواق مال لـ «البيان» أن الإعلان عن شركات ضخمة مثل «تيكوم» و«سالك» و«ديوا» هو خطوة مهمة على طريق تنويع القطاعات المدرجة، بشركات ذات أسس مالية قوية فضلاً عن كونها مساهماً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة وشريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي بإمارة دبي.

وقال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفست» للتداول، إن توالي الإعلان عن إدراجات ضخمة وكبيرة في سوق دبي تضم «ديوا» و«سالك» وأخيراً «تيكوم» من شأنه أن يتيح مزيداً من الفرص الواعدة أمام المستثمرين في سوق دبي المالي مع منح السوق العمق المطلوب.

وأضاف حسن أن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي لديها رؤية استراتيجية لمضاعفة قيمة الأسواق إلى 3 تريليونات درهم من خلال هذه الإدراجات المرتقبة للشركات ذات أسس مالية قوية وملاءة مالية مرتفعة، بما يرسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ويرى حسن بأن الطروحات القادمة لسوق دبي ستكون الأضخم في تاريخ السوق، متوقعاً أن يشهد العام الجاري والمقبل طفرة كبيرة في أداء أسواق المال في الدولة عموماً وفي أسواق دبي المالية خصوصاً.

سيولة أجنبية

وقال خبير أسواق المال الحسن بكر، إن الإعلان عن إدراج «تيكوم» يأتي في توقيت تشهد فيه الأسواق المحلية تدفقاً مرتفعاً للسيولة منذ الإعلان عن 10 إدراجات حكومية وشبه حكومية قادمة إلى سوق دبي، مشيراً إلى أن «تيكوم» تمثل فرصة واعدة للمستثمرين ومن المتوقع أن تسهم إلى جانب «ديوا» و«سالك» في جذب المزيد من السيولة الأجنبية والمحلية إلى سوق دبي.

وأضاف أن «تيكوم» لديها سجل نجاحات وإنجازات ضخمة بما يجعلها استثماراً جيداً في ظل التاريخ القوي من النمو المستقر، الذي يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، وبالتالي فإن إدراجها إضافة كبيرة لأسواق المال المحلية، وتوقع بكر توالي المزيد من الإدراجات والطروحات الأولية إلى السوق المحلي بما يسهم في زيادة عمق الأسواق ورفع كفاءتها بحيث تكون جاذبة بشكل أكبر للمزيد من المستثمرين الإقليميين والعالمين.

دعم قوي

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن إدراج شركات عملاقة مثل «ديوا» و«تيكوم» و«سالك» سيسهم بشكل كبير في مضاعفة القيمة السوقية للسوق خلال فترة زمنية صغيرة، فضلاً عن دعم القطاع المالي بشكل قوي، والمساعدة على تحفيز وتيرة النمو في دبي وتحقيق المزيد من التقدم، مما سيرسخ من مكانة دبي العالمية في عالم المال والأعمال.

وأوضح دياب أن الإدراجات المرتقبة في سوق دبي ستلعب دوراً مهماً في زيادة حجم السيولة المتداولة في بالإضافة إلى الدور التي ستلعبه في جذب مستثمرين جدد سواء من المؤسسات أو الأفراد من داخل الدولة وخارجها.

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