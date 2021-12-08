«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تستضيف مؤتمر أكاديمية الأعمال الدولية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤتمر السنوي السابع لأكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2021، ويجمع أكثر من 75 مشاركاً من أكثر من 46 دولة.

رؤى جديدة

ويهدف الحدث الذي يحمل شعار «المرونة والرشاقة في الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى تقديم رؤى جديدة للتحديات والفرص الفريدة التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركات متعددة الجنسيات.

4 مسارات

وبدأ الحدث بحفل الافتتاح وتوزيع الجوائز الخاصة بأوراق العمل البحثية التي أصدرتها الأكاديمية، والتي تتناول واحداً من أربعة مسارات محددة وهي: الإدارة الدولية، وإدارة الموارد البشرية الدولية ورأس المال البشري، والعلاقات السياسة الدولية والدراسات التاريخية، والاستدامة والمسؤولية الدولية.

الجوائز

وتضمنت الجوائز ثلاث فئات وهي: جائزة أفضل ورقة عمل، وجائزة ورقة عمل حول أفضل الآليات، وجائزة أفضل ورقة عمل حول التأثير من حيث الاستدامة، وتم توزيع الجوائز برئاسة الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأستاذ المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور فيجاي بيريرا، نائب الرئيس ورئيس البرامج في الأكاديمية.

الرشاقة المؤسسية

وقال البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الرشاقة المؤسسية هي سمة لا غنى عنها للتحول نحو الأفضل في عالم القرن الحادي والعشرين، وتفخر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كونها الراعية لأكاديمية الأعمال الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعدنا استضافة المؤتمر السنوي السابع للأكاديمية الذي يعد منصة بارزة للخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاستكشاف كيف يمكن تسخير المرونة لتصحيح أي مضاعفات حدثت في العامين الماضيين، ورسم طريق نحو مستقبل أفضل وأكثر مرونة».

أهمية متزايدة

بدوره قال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار: «يسلط مؤتمر وجوائز اليوم الضوء على الأهمية المتزايدة للمرونة في مواجهة التحديات التي نواجهها في عالم متقلب ومتغير باستمرار، وتناقش ورش عمل وجلسات الحدث سبل سد الفجوة بين تطوير المعرفة وتنفيذها العملي على أرض الواقع، وتبحث الحلول للتحديات العميقة التي تواجه المنطقة، فضلاً عن القضايا الأوسع التي تؤثر على العالم ككل».

جلستان نقاشيتان

وتضمن الحدث جلستين نقاشيتين، حملت الأولى عنوان: «إكسبو 2020 وأثره على الاهتمام بقطاع الأعمال»، وأدار الجلسة البروفيسور فيجاي بيريرا، فيما شارك فيها كل من البروفيسور بنجامين لاكر، من كلية هينلي للأعمال بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة. وكامل ملاحي، مدير أول في مركز أخلاقيات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور كمال اليماحي، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز