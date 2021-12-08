بحث تعزيز التعاون البرلماني مع روسيا الاتحادية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس في أبوظبي جلسة مباحثات، مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية «البرلمان» والوفد المرافق لها التي تقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد معالي غباش أن الشراكة الإماراتية ـ الروسية تتعدى التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تعتبر روسيا شريكاً بارزاً لدولة الإمارات على الساحة الدولية، والعلاقات مبنية على تاريخ طويل من المصالح المشتركة والتعاون السياسي بشأن القضايا السياسية التي تخص المنطقة، وفي هذا الصدد تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018.

وأكد معاليه أن العلاقات المتنامية بين الإمارات وروسيا الاتحادية، تعد دليلاً على اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة وتطويرها بما يحقق الأهداف التنموية للدولتين والشعبين الصديقين.

وبعد انتهاء جلسة المباحثات تفقد معالي صقر غباش وفالنتينا ماتفيينكو معرض الصور الفوتوغرافية الذي يحكي تاريخ خمسين عاماً من العلاقات الثنائية الاستراتيجية وأبرز المحطات موثقة بالصور التاريخية للعلاقات بين البلدين.

شراكة

من جهة أخرى، أكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لجمهورية روسيا الاتحادية، أن العلاقات الدبلوماسية القائمة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وصلت خلال خمسين عاماً إلى أعلى مستويات الشراكة الاستراتيجية بفضل الدعم والتوجيه الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين، مضيفة أن دولة الإمارات تستحق أكبر احترام وافتخار في علاقاتها الدولية المتميزة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها فالنتينا ماتفيينكو خلال جلسة خاصة إماراتية روسية عقدت أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في «قاعة زايد» في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء الوفد الروسي المرافق، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات في روسيا.

وأكدت أنه وبالرغم من جائحة كورونا فقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 % ووصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مشيدة بالتعاون القائم في القطاع الصحي وفي مكافحة فيروس كوفيد 19 واعتماد دولة الإمارات للقاح سبوتنيك لايت الروسي.

علاقات

وألقى معالي صقر غباش كلمة في بداية الجلسة قال فيها: «يطيبُ لي، في البداية، أن أرحبَ بمعاليها وبالوفد المرافق لها كل الترحيب على أرض الإمارات، وتحت قبة مجلسنا الوطني، لنؤكدَ معاً عمق واتساعَ العلاقات الإماراتية - الروسية التي بدأت من بداية قيام دولة الإمارات، وأخذت تتنامى وفقاً لرؤية استراتيجية مشتركة بين البلدين».

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