عمار النعيمي: إصدار العملة فئة الخمسين أعظم تخليد لذكرى الآباء المؤسسين

المصدر: عجمان - وام

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بعامها الخمسين بإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة تؤكد على دور الآباء المؤسسين وسيرتهم الطيبة وجهودهم المباركة في سبيل رفعة الوطن طوال 5 عقود من الزمن، مشيراً إلى أن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهماً يجسد المسار الذي تمضي عليه الإمارات في تحقيق الأمان الاقتصادي والنهضة والتطور والازدهار.

وأضاف سموه: إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إطلاق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 أعظم تخليد لذكرى الآباء المؤسسين وإنجازاتهم بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تظهر على العملة اللحظة التاريخية التي وقع خلالها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على وثيقة الاتحاد إضافة إلى صورة متحف الاتحاد الذي شهد قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.

فخر واعتزاز

ونوه سموه بأن العملة الجديدة وثقت لتاريخ ومعالم وطنية تستحق الفخر والاعتزاز، حيث ضمت صورة نصب الشهداء التي تعبر عن مشاعر التقدير والوفاء والامتنان لكل من أسهم في بناء وطن شامخ تعلو رايته في أعلى القمم وتؤكد أيضاً على بطولات وتضحيات شهداء الإمارات وتخلد ذكراهم في تاريخ الوطن.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إننا نحمد الله كثيراً أن أنعم علينا بقيادة رشيدة ديدنها السير على نهج زايد وإرثه وعلى خطى الآباء المؤسسين وحكمتهم والتمسك بقيم الاتحاد ومبادئه والوفاء الكبير للتضحيات العظيمة والتحديات التي واجهت مسيرة الدولة منذ قيامها وحتى وصولها إلى مصاف دول العالم في التقدم والنهضة والازدهار.

منارة

وأكد سموه: أننا لا نستطيع أن نوفي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حقه فقد صنع وإخوانه الحكام معجزة بكل المقاييس، فقد شيدوا دولة عصرية متحدة نهضت من الصحراء في عقود قليلة وصارت منارة للناس ومضرباً للأمثال وأنموذجاً للطموح والأمل وتحدي المستحيل.

وقال سموه: إن مضت 50 عاماً من عمر دولتنا الفتية فإن نجاحاتها وإنجازاتها التي تصل إلى الإعجاز تظل باقية وخالدة في نفوس وقلوب المواطنين لتجسد حقيقة نراها في الاستقرار والأمن والرخاء والسعادة والمستقبل المشرق والغد الواعد وهي زادنا وعزيمتنا للخمسين القادمة بإذن الله.

وعبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام تصريحه عن سعادته بما حققناه وأنجزناه برؤية قيادتنا الحكيمة ووفاء شعبنا الأبي، منوهاً بأن المسيرة ماضية من نجاح إلى إعجاز بعد أن توحدت قلوبنا جميعاً نحو هدف واحد هو أن تكون دولتنا هي الأولى ولا نقبل بغير المركز الأول مهما كثرت الصعاب والتحديات فقد تجاوزنا ما كانت تنظر له دول وشعوب أنه في حكم المستحيل وأثبتت الأيام والسنوات أننا أقوياء باتحادنا واثقون في قدراتنا وإمكانياتنا وسوف نحقق أهدافنا الطموحة وتطلعاتنا الكبيرة.

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