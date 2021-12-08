كلية القيادة والأركان المشتركة ومستشفى زايد العسكري يحتفلان بعيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت وزارة الدفاع بعيد الاتحاد الخمسين في كل من كلية القيادة والأركان المشتركة ومستشفى زايد العسكري في أجواء وطنية شملت العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة، التي أبرزت مسيرة النهضة والتقدم لدولة الإمارات وإنجازاتها خلال 50 عاماً.

وقال العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة: لقد جاءت هذه الاحتفالات تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادةً وشعباً واحتفاءً بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد وما حققته الدولة من نهضة وتطور.

وأضاف: أن قادة الوطن عبروا بكلماتهم قولاً وفعلاً ورسموا صورة مشرقة للمستقبل ووضحوا الرؤى والأهداف ومدى تفاخر الوطن بأبنائه وبما وصلت إليه دولتنا الحبيبة اليوم وأرجعوا ذلك إلى التوفيق من الله والآباء المؤسسين للاتحاد ولجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن وقادته.

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