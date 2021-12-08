دعوة للتسجيل في «شباب دبي للنقل الجماعي» على «فيسبوك»

المصدر: دبي - البيان

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دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشباب إلى التسجيل في مجموعة (شباب دبي للنقل الجماعي) على «فيسبوك» لسهولة الوصول لفئة طلاب المدارس والجامعات من أجل تحفيزهم على استخدام وسائل المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية، كما تنظم المجموعة حملات ومبادرات توعوية عن أهمية استخدام المواصلات العامة ونتائجه الإيجابية على الفرد والمجتمع والبيئة والاقتصاد، كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لتبادل المقترحات والاطلاع على أحدث الدراسات المحلية والعالمية المتعلقة بالمواصلات العامة.

أهداف

وأوضحت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: أن هناك 3 أهداف لمجموعة «شباب دبي للنقل الجماعي» تم التركيز عليها، وهي: سهولة الوصول والتواصل مع طلاب المدارس والجامعات للتفاعل معهم ومشاركتهم مبادرات الهيئة المعنية بالشباب، ومشاركة الطلاب لفعاليات الهيئة عن بعد، ودعوة الطلاب من خلال المنصة للمشاركة في مبادرات الهيئة التطوعية.

وأضافت روضة المحرزي، تم إنشاء مجموعة «شباب دبي للنقل الجماعي» على الفيسبوك لتحقيق التواصل السريع وإيصال المحتوى النوعي من صور، وفيديوهات، ومقالات، ومحاضرات وورش عن بعد، لإيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات.

مواضيع

وأفادت روضة المحرزي: أن الشباب يمكنهم الانضمام والتعرّف على المواضيع المطروحة من خلال صفحة المجموعة: https:/‏/‏www.facebook.com/‏groups/‏dubaiyouthforpublictransport، وتابعت أن المواضيع عبارة عن حملات توعوية تركز على أهمية استخدام المواصلات العامة ونتائجها الإيجابية على البيئة والصحة والسلامة والاقتصاد.

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