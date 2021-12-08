ضاحي خلفان يتلقى كتاب «لعبة الأمم وإدارة العقل العربي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الباحث والمؤرخ الدكتور محمد عيسى العدوان، كتاباً بعنوان «لعبة الأمم وإدارة العقل العربي.. القوة الناعمة وإدارة الحكم الفكر والتحليل والإدراك» وذلك خلال استقبال معاليه الدكتور العدوان بمكتبه صباح أمس.

وقال الدكتور محمد العدوان: إن هذا الكتاب يأتي استكمالاً لسلسلة أعمال مشروع التوثيق الوطني، ونتاج سنوات طويلة من الجمع والبحث والتكشيف، والاطلاع على مئات الوثائق في الأرشيفات العالمية، والاستناد فيه إلى الكم الأكبر لوثائق إدارة عقل الدولة من خلال القوة الناعمة والإدراك والوعي، والتي هي العمود الفقري للكتاب، وكيفية إدارة عقل الدولة والتعامل مع السياسة الخارجية ضمن فن فهم لعبة الأمم.

وأضاف العدوان: إن ما يميز هذا الكتاب هو الاحتكام إلى الوثائق بعيداً عن النقل السمعي والمشهور من المعلومات، وتقديم تسلسل زمني محكم يسهم في إعادة ترتيب المعلومات لتصبح ضمن الفهم المعرفي وليس المعلوماتي، وتكامل الموضوعات المعرفية الخاصة بإدارة عقل الدولة وكيفية التعامل مع لعبة الأمم من خلال تعدد الملفات المطروحة للتحليل والتوثيق، لتشمل مختلف عناصر هذا الموضوع تقريباً.

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