«قضاء أبوظبي» تنفذ تمريناً لقياس فعالية خطط استمرارية أعمال الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تمريناً مشتركاً لقياس فعالية خطط نظام إدارة استمرارية الأعمال لدى قطاعات وإدارات الدائرة المختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف التحقق من الاستجابة الجماعية في حالات الطوارئ والأزمات، وتقييم مستوى التعاون بين الإدارات ومدى إلمامها بإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والقدرة على تقديم معلومات دقيقة، وتحديد كفاءة وكفاية الموارد لإنجاز المهام ومواصلة تقديم الخدمات للمتعاملين من دون توقف أو انقطاع.

نجاح

وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء حققت نجاحاً ملموساً في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال سرعة الاستجابة لتطبيق خطط استمرارية الأعمال وإتاحة جميع الخدمات القضائية والعدلية عن بُعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والمتابعة المباشرة من المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، لضمان الكفاءة والاستدامة في الإجراءات والعمليات القضائية.

ريادة

من جانبه، أشار عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء، إلى تحقيق الدائرة ريادة عالمية في استدامة الأعمال من خلال تطبيق خطة العمل عن بُعد أثناء أزمة كورونا، وهو ما أظهرته النتائج المحققة من قدرة على إنجاز المهام بكفاءة عالية وضمان التسهيل على المتعاملين.

وأوضح أن تمرين الطاولة لسيناريو انقطاع الأعمال، يُعد من الأدوات المهمة في قياس الاستجابة.

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