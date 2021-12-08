إطلاق دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت محاكم دبي، وبالتعاون مع معهد دبي القضائي «دبلوم المهارات الفنية»، المخصص لـ 25 قاضياً بمختلف درجات التقاضي بمحاكم دبي، عبر برنامج الاتصال المرئي، وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة «جمعية المحاسبين – جمعية الهندسيين – اتحاد مصارف الإمارات».

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: إن «دبلوم المهارات الفنية» يعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، لأنه يعتبر الأداة التي تسهم في تزويد أعضاء السلطة القضائية بأفضل تدريب مهني لإكسابهم المعرفة الحديثة في المجال القضائي، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المرجوة في تحقيق رسالة الدائرة المتمثل في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة في تقديم خدمات قضائية ميسرة الوصل للجميع، لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأشار القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي، إلى أهمية برنامج دبلوم المهارات الفنية، كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في دولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي تبقى، بالإضافة إلى رفد المنتسبين إلى الدبلوم بالمعرفة الحديثة والخبرة اللازمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ القوانين.

تعاون

قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: نحرص على تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الاستراتيجيين، ومن أبرزهم محاكم دبي، لا سيما وأن هذا التعاون يقوم على التنسيق الفاعل بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ونسعى من خلال تنظيم هذا البرنامج المهني المتخصص إلى تعزيز الكفاءات المهنية.

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