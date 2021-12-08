مركز ابتكار «كهرباء دبي» يختتم «شباب الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الذي أطلقه المركز لاستقطاب المواهب الشابة المبتكرة المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ومهارات ريادة الأعمال.

وشهد البرنامج تخريج 25 شاباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من شتى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن قدموا مشاريع مبتكرة خلال البرنامج.

وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أشهر واشتمل على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المتخصصة والزيارات الميدانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من العديد من المؤسسات والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وزارة الطاقة والبنية التحتية، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، جامعة الإمارات، جامعة خليفة، جامعة الشارقة، مؤسسة دبي للمستقبل، المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة «باسف BASF» الألمانية.

إضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي تم عقد حلقة شبابية ومناظرة شبابية حول سبل تعزيز الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.

مشاركة

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة الشباب الفعالة في البرنامج ومشاريعهم الرائدة التي تقدم حلولاً بنّاءة تعزز مساهمة الشباب في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ودعم مسيرة التنمية والازدهار، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

وأضاف معالي الطاير: «يدعم مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الهيئة لتمكين الشباب والاستثمار في مهاراتهم وإبراز طاقاتهم وتطوير مبادرات ومشاريع عمل معهم في شتى الميادين، وتشجيعهم على تطبيق أفكارهم المبتكرة.

ونعمل في الهيئة لتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإثراء تجربة الشباب ليكونوا حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة مسيرة النجاحات والبناء عليها، والاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم».

منصة

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يعد مركز الابتكار منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل. وتهدف الهيئة من خلال المركز إلى دعم الابتكار والإبداع ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة».

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