«أبوظبي للدفاع المدني» تنال جائزة الإطفاء العالمية في لندن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على جائزة الإطفاء العالمية عن فئة أفضل الممارسات العالمية في حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور وزير خدمات الإطفاء في المملكة المتحدة، كما حضر الحفل عدد من القادة والمسؤولين في مجال الإطفاء والحماية المدنية.

يذكر أن الهيئة أبرزت في مشاركتها أهمية استخدام وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الإطفاء وحماية المجتمع، وجاء فوز الهيئة بالجائزة بعد منافسة مع جهات محلية وعالمية من القطاع العام والخاص، تكللت بالإعلان عن فوزها كجهة رائدة ولها السبق في استخدام الروبوت في مجال الإطفاء والحماية المدنية.

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