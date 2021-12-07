حمدان بن محمد يفتتح مركزاً جديداً لغسيل الكلى في منطقة الطوار بدبي

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مركزاً جديداً لغسيل الكلى في منطقة الطوار بدبي الذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً في تصميمه وفي تطبيق أفضل البروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا.

وأشاد سموه بدعم القطاع الخاص والجمعيات لجهود تطوير المنشآت الطبية، وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية عملنا.

وأكد سموه أن القطاع الصحي أولوية لحكومة دبي، مضيفاً سموه "ملتزمون بتوجيهات محمد بن راشد بالاستمرار بتطوير القطاع الصحي في دبي وتعزيز مكانة الإمارة في مجال تقديم الرعاية الصحية".

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