برنامج دبي للتميز الحكومي يعلن تأسيس "المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة"

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أعلن برنامج دبي للتميز الحكومي تأسيس "المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة"، بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، بهدف تأسيس تجمع عالمي من الجهات والمؤسسات الرائدة في مجال الابتكار لتعزيز تبادل المعرفة على المستوى العالمي، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار، والاستفادة من أفضل الأساليب لتطبيق نظم وأطر الابتكار في المؤسسات المتميّزة.

وبهذه المناسبة أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أنّ الابتكار في العمل المؤسسي أصبح منهج عمل، وثقافة يومية عزّزتها الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورسّختها توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتأسيس المجلس بهدف تعزيز بيئة العمل المبتكرة في دبي، وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التوجّه العام في الإمارة نحو ترسيخ قيم الابتكار والإبداع في مختلف نواحي الحياة.

وأضاف معاليه: "التميّز الذي تنتهجه دبي في مسيرتها نحو الريادة يتطلب منا تطوير الأدوات بشكل مستمر تحقيقاً للهدف الأسمى في تبوّء موقع الصدارة كمركز عالمي للابتكار، وقد استطاعت دبي أن تثبت للعالم أنها مدينة متميّزة في مجال الابتكار، ليس في ميادين العمل الحكومي والمؤسسي فحسب، وإنما على جميع الأصعدة وفي مختلف نواحي الحياة".

من جانبه أشار الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إلى أهمية تأسيس المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة في نقل وتبادل المعرفة، والاطلاع على التجارب المتميزة في مجال الابتكار لدى المؤسسات العالمية الرائدة قائلاً: "يأتي تأسيس المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة انعكاساً لنهج الابتكار الذي نتبناه في حكومة دبي، ولا زال هناك الكثير مما يمكن أن تتعلمه الجهات المبتكرة من بعضها البعض لتعزيز ريادتها العالمية، وانطلاقاً من هذا المبدأ جاء اليوم الإعلان عن تأسيس المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة".

وأشار د. النعيمي إلى أنّ ثقافة الابتكار ليست جديدة على مجتمع الأعمال وبيئة العمل في إمارة دبي، ولاسيما في الجهات الحكومية التي اعتمدت الابتكار والإبداع كأسلوب عمل، فقامت بتنفيذ العديد من الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى ابتكارات مفيدة تم تقديمها بشكل خدمات مبتكرة تجاوزت توقعات المتعاملين أو بشكل تحسين جذري على نظم وإجراءات العمل والتي ساهمت بدورها في تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والفعالية الحكومية.

ويقدم برنامج دبي للتميز الحكومي دورات تدريبية متكاملة بالشراكة مع دور الخبرة والجامعات والمعاهد العالمية، والتي توجّه للمدراء والموظفين الحكوميين في دبي بهدف رفع كفاءتهم والمساهمة في التطبيق الفعّال لنظم الابتكار في جهاتهم. وتشمل هذه البرامج التدريبية محاور ومواضيع متنوعة مثل قيادة واستراتيجية الابتكار وإدارة الابتكار الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار وتطبيقات الفكر الابتكاري المستقبلي في الجهات الحكومية.

وفي مجال تحفيز وتقدير الابتكار الحكومي، تم تخصيص فئتين ضمن فئات البرنامج لتكريم الإنجازات الحكومية المتميّزة في مجال الابتكار. الفئة الأولى على المستوى المؤسسي وتتمثل في فئة أفضل جهة في مجال الابتكار، والأخرى على المستوى الفردي أو الوظيفي وتتمثل في فئة وسام دبي للموظف المبتكر. ويأتي تخصيص هاتين الفئتين في الجائزة تعزيزاً لثقافة الابتكار في العمل الحكومي، ودعماً للمبتكرين من موظفي الجهات الحكومية.

أهداف المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة

ويضم المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة في عضويته عدداً من المؤسسات العالمية والتي بمجموعها تمثّل القارات حول العالم، بهدف تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وتطبيق نماذج وأطر ومنهجيات الابتكار المؤسسي، وتحديد أبرز التحديات والحلول في مجال الابتكار وإدارته، إضافة إلى تحديد التوجهات العالمية في مختلف المجالات ومناقشة أثرها على العمل المؤسسي.

ويتميز المجلس بتنوّع أعضائه المؤسسين من مؤسسات عالمية مبتكرة عاملة بالقطاعين الحكومي والخاص ودور بحث علمي وجامعات وحاضنات ريادة الأعمال ومعاهد تدريب وتطوير، كما واعتماد نظم ومعايير الابتكار مما يوفّر الفرصة للبحث في تطوير الابتكار بكافة محاوره وتوجهاته وتطبيقاته.

كما ستركز بحوث المجلس على إيجاد الحلول الابتكارية وتطوير أدوات ونماذج العمل للتعامل مع أبرز التحديات العالمية المتسارعة التي تواجه المؤسسات، إضافة إلى تركيز المجلس على التنافسية والتقييم عبر تطوير مؤشر الابتكار، وأدوات التدقيق لتصنيف المؤسسات المبتكرة، وتقدير الإنجازات العالمية في مجال الابتكار، وسيعقد المجلس اجتماعات وفعاليات دورية يتم من خلالها استضافة متحدثين عالميين، وتتضمّن ورش عمل، وعروضاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار، إضافة إلى متابعة وعرض نتائج الأبحاث التي يقوم بها المجلس في هذا المجال.

الأعضاء المؤسسون للمجلس

ويضم المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة كل من:

برنامج دبي للتميّز الحكومي (عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ويمثّله الدكتور هزاع خلفان النعيمي – المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

المعهد العالمي لإدارة الابتكار (Global Innovation Management Institute (GIMI)) ومركزه بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية (عن منطقة أمريكا الشمالية)، ويمثله البروفيسور هاتندرا باتيل Prof. Hitendra Patel المدير التنفيذي للمعهد.

كما يضم المجلس أعضاء مؤسسين وهم:

تكنوفا برشلونة Technova Barcelona –-لاسال للابتكار La Salle Innovation Park (برشلونة، إسبانيا - عن منطقة أوروبا) ويمثله البروفيسور جوزيف بيكيه Prof. Josep M. Pique رئيس تكنوفا برشلونة، وهو مركز للابتكار وريادة الأعمال في مدينة برشلونة، حيث يقوم المعهد برعاية واحتضان الشركات الناشئة وتعزيز قدرات المواهب من رواد الأعمال وربطهم مع المستثمرين والشركات، ويعتبر المركز من أفضل مسرعات الأعمال في أوروبا.

مكتب محافظ بوغوتا Bogota Mayor’s Office (بوغوتا، كولمبيا -عن منطقة أمريكا الجنوبية) ويمثله السيدة كارولينا دوران Carolina Duran الأمين العام للتخطيط والتطوير الاقتصادي في مدينة بوغوتا Secretary of Economic Development for Bogota، والمكتب مسؤول عن التخطيط والتطوير الاقتصادي وتطوير سياسات وبرامج ومشاريع التنمية التي تساعد على جعل مدينة بوغوتا أكثر تنافسية ومكاناً أفضل للعيش. كما ينفّذ المكتب مشاريع في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال وأنشطة أخرى لتعزيز الابتكار في المدينة.

مجموعة شركات أيالا Ayala Corporation (مانيلا، الفلبين - عن منطقة شرق آسيا) ويمثلها السيد فنسنت توبياز Vincent Tobias المدير التنفيذي للابتكار – مجموعة شركات أيالا Head of Innovation- Ayala Corporation، وتعتبر المجموعة من أقدم وأعرق الشركات في جنوب شرق آسيا. وتعمل المجموعة في مجال العقارات والاتصالات والخدمات المالية والمرافق والرعاية الصحية وقطاعات الأعمال الأخرى. وتواصل المجموعة تطوير صناعاتها وأعمالها من خلال إدخال تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة والمزيد من الممارسات الملائمة للمستقبل.

مدينة كوكبورن City of Cockburn (بيرث، أستراليا - عن منطقة أستراليا) وتمثلها السيدة جيما آيلز Jemma Iles – المدير التنفيذي للتحوّل وتعزيز تجربة المتعاملين Executive People Experience and Transformation at City of Cockburn، ويهدف مجلس المدينة إلى دعم وازدهار المجتمع من خلال توفير خدمات دامجة ومستدامة تعكس تطلعات السكان. وتشمل التوجهات الاستراتيجية للمدينة بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ودعم تكوين مجتمع صحي وآمن ودامج نابض بالحياة بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية المحلية على نحو مستدام.

كما شارك في حفل إطلاق المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة كمتحدث رئيسي، السيد باباتندة أكينديلي Babatunde Akindele المدير التنفيذي للاستراتيجية لشركة فيريزون Verizon الأمريكية العالمية، حيث تعتبر شركة فيريزون إحدى أكبر 20 شركة عالمية حسب تصنيف مجلة فورتشن (Fortune 20) ويقع مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود أعمال لها في مناطق حول العالم. وتوفّر الشركة على شبكاتها ومنصاتها حلولاً متقدّمة حائزة على جوائز عالمية في مجال الاتصال الصوتي والمرئي وتبادل البيانات، مما يلبي متطلبات متعامليها في التنقّل والاتصال المعتمد عليه مع شبكة الاتصالات والأمن والتحكم الإلكتروني.

المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن الإعلان عن تأسيس المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة

معايير اختيار الأفكار الابتكارية منهجيات وطرق الابتكار نظم ومعايير وأطر الابتكار

الابتكار في السياسات الحكومية الابتكار في المشاريع المجتمعية الابتكار في سياسات التطوير الاقتصادي

الابتكار في الاستدامة البيئية الابتكار في تكنولوجيا الاتصالات تحفيز الابتكار

