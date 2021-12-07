جميلة المهيري: قرار النظام الجديد للعمل يعكس الرؤية المستقبلية المتفردة لحكومة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إن قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي يعكس الرؤية المستقبلية المتفردة لحكومة الإمارات والهادفة إلى تلبية متطلبات كل مرحلة بما يتناسب مع طبيعتها وخصائصها لتحقيق المصلحة العامة.

وأضافت المهيري: إن النظام الجديد للعمل الأسبوعي من شأنه دعم منظومة التعليم في الدولة كونه يأتي في إطار الجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف مكونات العملية التعليمية وجعلها من بين الأفضل في العالم، من خلال السعي المتواصل لرفع كفاءة منظومة التعليم وتبني أفضل المعايير والممارسات الدولية لتقديم مستوى تعليمي قوي ومتميز يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية في هذا الشأن.

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