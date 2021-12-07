عبد الرحمن العور: النظام الجديد يدعم سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل الذي يتميز بكونه سوقاً عالمياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وهو ما ينعكس إيجاباً على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز انتاجيتهم.

وأوضح معاليه: أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل عزز مرونة سوق العمل حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوماً محدداً في الأسبوع، وترك تحديده للاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء .

ودعا معاليه المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما يتناسب وطبيعة أنشطتها وبما يضمن في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم الأسري.

وأكد معاليه ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على الحد الاقصى لساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازات السنوية المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، فضلا عن مراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقا للوقت المحدد للصلاة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز