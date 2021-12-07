حكومة أم القيوين تعتمد تغيير نظام العمل الأسبوعي

المصدر: أم القيوين ــ البيان

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اعتمدت حكومة إمارة أم القيوين تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز موقعها على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أم القيوين على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

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