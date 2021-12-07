هل هذه أول مرة يتم فيها تعديل نظام العمل الأسبوعي في دولة الإمارات؟

المصدر: البيان

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تم تعديل عطلة نهاية الأسبوع في دولة الإمارات عدة مرات :

1971- 1999

اعتمدت الإمارات يوم الجمعة كعطلة أسبوعية.

2006-1999

إضافة يوم الخميس للعطلة الأسبوعية لتصبح يومين.

2021-2006

تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت.

2022

تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي :

السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

يبدأ العمل بالقرار الجديد 1 يناير 2022.

وأعلنت حكومة الإمارات اليوم النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف). وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

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