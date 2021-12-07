حكومة دبي تعلن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة

المصدر: البيان

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أعلنت حكومة إمارة دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل. وبحسب النظام الجديد للعمل ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وسيكون نظام العمل الأسبوعي في حكومة دبي وفق الآتي:

ابتداء من 1 يناير 2022 المقبل وبحسب النظام الجديد للعمل، ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة.

تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

النظام الجديد ستكون ساعات الدوام الرسمي في إمارة دبي من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهرا يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).

يأتي ذلك في إطار توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة.

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