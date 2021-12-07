"صحة" توفر تقنية متقدمة بالليزر لعلاج توائم داخل الرحم يعانون من متلازمة صحية نادرة

المصدر: وام

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نجح الأطباء في مستشفى الكورنيش، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة رعاية صحية في الدولة، في إنقاذ حياة عدة توائم بإجراء عملية فصل الدورة الدموية بين التوأم داخل رحم الأم بواسطة منظار الجنين، وإدخال ليزر لفصل الأوعية بين الجنينين، حتى يمكن استكمال الحمل والمحافظة على الأجنة.

ويعد مستشفى الكورنيش في أبوظبي من المستشفيات القليلة في العالم التي تجري مثل هذه العمليات، إذ أن علاج التوأم بواسطة الليزر داخل رحم الأم، هو إجراء متخصص للغاية، يتم اللجوء إليه لعلاج متلازمة نقل دم الجنين، وهي حالة نادرة وخطيرة، تحدث في نحو 15% من التوائم أحادية المشيمة حيث أن المشيمة المشتركة يمكن أن تسبب مضاعفات بسبب إمداد الدم غير المتوازن لكل جنين، وعندما يتم تشخيص حالة الإصابة بمتلازمة نقل الدم بين التوأم بأنها شديدة الخطورة، وهناك احتمال بنسبة 100 % تقريباً لفقد الحمل إذا لم يتم توفير العلاج، ومع العلاج بالليزر يمكن إنقاذ طفل واحد على الأقل في 90% من الحالات، وتتم المحافظة على حياة التوأمين في ما يصل إلى نسبة 70% من الحالات.

ومن الحالات التي نجح الأطباء في مستشفى الكورنيش بإجراء عملية فصل الدورة الدموية بين التوأم داخل رحم الأم بالليزر، حالة لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما وأنجبت توأما من الذكور إذ تمت إحالتها إلى وحدة طب الأجنة المتقدمة في مستشفى الكورنيش لإجراء عملية الليزر بعد تشخيص متلازمة نقل دم الجنيني، في الأسبوع الثامن عشر من حملها.. وسيدة أخرى تم تشخيص حالة توأمها بمتلازمة نقل الدم الجنيني في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل.

وتزامناً مع يوم التوعية لمتلازمة نقل الدم الجنيني الموافق 7 ديسمبر، أكدت الدكتورة ليان بريكر، استشارية طب الأجنة ومديرة قسم طب الأجنة والتصوير الطبي في مستشفى الكورنيش، على أهمية متابعة النساء الحوامل بتوأم أحادي المشيمة مع أخصائيي طب الأجنة الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة لتحديد المشاكل المحتملة والتدخل لعلاجها في الوقت المناسب.

من جهته قال الدكتور فيرنر ديل، رئيس وحدة طب الأجنة المتقدمة، واستشاري طب الأم والجنين في مستشفى الكورنيش، إن المستشفى تضم فريقاً من الخبراء المؤهلين الذين يمتلكون خبرات كبيرة، وقد تدربوا ومارسوا عملهم في المملكة المتحدة وألمانيا، حيث قامو بإجراء نحو 122 عملية فصل للدورة الدموية بين التوأم داخل رحم الأم بواسطة الليزر لفصل الأوعية بين الجنينين، وحققوا نتائج مماثلة لوحدات طب الجنين الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، مما يمثل إرثاً من الكفاءة والخبرة في علاج الأجنة في أبوظبي .

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