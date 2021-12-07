اليوم أول "المربعانية" وبدء توغل شدة البرد في الجزيرة العربية

المصدر: البيان

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‏يبدأ اليوم دخول موسم "المربعانية" أول مواسم فصل الشتاء، وأوان بدء توغل شدة البرد في الجزيرة العربية مع طلوع أول نجوم المربعانية فجر 07 ديسمبر، نجم "إكليل العقرب أو الإكليل" كما يعدها أهل الانواء، بحسب جمعية الإمارات للفلك.

ويقول إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن المربعانية، أربعون يوماً يبدأ البرد خلالها بالتعمق ويشتد. وذكر بأنها وقت مطر الشتاء وربيع الأرض.

و"الشتاء كله ربيعٌ عند العرب، والمطر عندهم ربيع متى جاء في وقت اعتدال الجو أو قدوم البرد". حيث مطره ينبت العشب و يزدهر المرعى.

و عند أهل بادية الشام والعراق، موسم "المربعانية" أو "أربعينية الشتاء" تبدأ مع انقلاب ديسمبر الشتوي في حدود 21 ديسمبر، وتستمر أربعين يوما، ثم يدخل موسم "الشبط" مع بداية "شباط" فبراير .

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