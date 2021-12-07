«مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي» تضع حجر أساس حرمها الجديد في السعديات

المصدر: أبوظبي - وام

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أقامت مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، حفلاً بمناسبة وضع حجر أساس حرمها الجديد في جزيرة السعديات، تمتد مساحته على 6 هكتارات، ومزمع افتتاحه رسمياً في بداية العام الدراسي 2023.

ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي للدولة، ومرور نحو نصف قرن على تأسيس المدرسة في أبوظبي، على قطعة أرض مكرمة من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر الحفل خلدون المبارك، من أوائل خريجي مدرسة الجالية الأمريكية، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وسارة عوض عيسى المسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وشون ميرفي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي، ومات أيوب خريج مدرسة الجالية الأمريكية بأبوظبي، ورئيس مجلس أمنائها، ومونيك فليكنجر مديرة مدرسة الجالية الأمريكية، ومارييت ويسترمان نائبة رئيس جامعة نيويورك في أبوظبي، وآلان ديفيس الرئيس التنفيذي لريثيون الإمارات، الشريكة الاستراتيجية للمدرسة.

وقال خلدون المبارك: «لا تزال مدرستي، مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، جزءاً كبيراً من حياتي، فقد كنت ضمن أول دفعة تتخرج من المدرسة، والآن، وبعد 30 عاماً، يرتاد أطفالي المدرسة ذاتها. أنا وأسرتي فخورون بأن نسهم في تاريخ المدرسة، الحافل بالابتكار والتميز الأكاديمي».

من جهته، قال مات أيوب رئيس مجلس أمناء مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي: «يلعب حرم المدرسة الجديد دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث نواصل من خلاله التزامنا بالتميز الأكاديمي للأجيال القادمة».

وقالت مونيك فلكينجر مديرة مدرسة الجالية الأمريكية بأبوظبي: «يفسح الحرم الجديد، المجال لتنمية الابتكار والإبداع والتعاون، لتمكين رواد المستقبل من شق طريقهم والنجاح، والتكيف مع تغيراته المستمرة».

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