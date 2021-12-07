معرض «غيث2» يستقبل 2000 زائر خلال 3 أيام

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق معرض «غيث 2» للملابس والأدوات المنزلية، الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية ضمن برنامج الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر نوفمبر الماضي بمركز إكسبو الذيد، نجاحاً كبيراً ولاقى ترحيباً من قبل كافة أفراد المجتمع الذين أشادوا بجهود الجمعية في تنظيم المعرض الذي وفر للأسر المستفيدة قرابة 5000 قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات المختلفة ولعب الأطفال بأسعار مخفضة جداً تتناسب مع محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، أن معرض «غيث2» من المبادرات المميزة في الجمعية التي تواكب رؤيتها وتطلعاتها بشأن توفير كافة سبل الدعم للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المعرض الذي تم تنظيمه للمرة الثانية قد استقبل 2000 زائر من مختلف شرائح المجتمع واحتوى على ما يقارب 5000 قطعة ملابس وأحذية ومواد مختلفة.

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