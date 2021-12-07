محمد الشرقي: دور محوري للمؤسسات التعليمية في مسيرة التنمية بالدولة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور العملية التعليمية في نهضة الدول وتقدمها الذي يقوم على بناء الإنسان وتطوير العقل واستثمار قدراته، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية دعم المؤسسات التعليمية وحملة الشهادات العليا لدورهم المحوري في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه خريجي دفعة «رواد الإبداع في عام الخمسين» في جامعة الفجيرة على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة، حيث كرم سموّه 111 خريجاً وخريجة من حملة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، و200 خريج وخريجة من برنامجي البكالوريوس والدبلوم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى مساعي الإمارة وحرصها على تبني أفضل النظم التعليمية والكوادر الأكاديمية في تطوير قطاع التعليم العالي.

وألقى معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، كلمةً شكر فيها اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، لقطاع التعليم العالي في الإمارة، كما وجّه الخريجين بضرورة متابعة التعلم واستثمار الطاقات وبناء الطموحات نحو المزيد من المشاريع المستقبلية البنّاءة.

حضر حفل التخريج معالي حميد القطامي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والدكتور سامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في الفجيرة، وطاقم الهيئة الأكاديمية التدريسية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

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