100 رقم مميز في المزاد العلني (108) لـ «طرق دبي» 18 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (100) رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر (Q22) و(Z31) في مزادها العلني (108) بالإضافة إلى رقم واحد للسيارات الكلاسيكية وآخر للدراجات النارية. سيُقام المزاد يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري في فندق هيلتون مدينة الحبتور الساعة الرابعة والنصف عصراً وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني الأحد 12 ديسمبر الجاري.

كما يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز