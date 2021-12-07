المطروشي والملا ضمن برنامج «ناسا» التدريبي 2021

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أعلنت وكالة «ناسا» للفضاء، أمس، أسماء رواد الفضاء المرشحين للبرنامج التدريبي للعام 2021، وجاء ضمن المرشحين رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، خريجا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وسيقوم المرشحون في إطار البرنامج التدريبي بالالتحاق بمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» في شهر يناير لبدء برنامجهم التدريبي حول آليات المركبات الفضائية، وتمارين المحاكاة للسير في الفضاء والإقامة لفترات طويلة في الفضاء الخارجي، فضلاً عن العمل بروح الفريق وغيرها من المهارات الضرورية للبرنامج.

وبعد التخرج في البرنامج التدريبي، الذي سيستغرق حوالي عامين، سيكون بإمكان رواد الفضاء المرشحين الحصول على الفرصة للمشاركة في البعثات المستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي سيتم إطلاقها من الأراضي الأمريكية على متن مركبات فضائية يتم بناؤها من قبل شركات تجارية، والمشاركة في بعثات لاستكشاف الفضاء العميق على متن المركبة الفضائية أوريون التابعة لناسا ونظام إطلاق الصواريخ الفضائية.

وخاض المطروشي والملا العديد من تدريباتهما داخل الدولة، حيث تلقيا دورات تعلم اللغة الروسية، فيما تعرفا على مختلف أقسام مركز محمد بن راشد للفضاء وطبيعة العمل فيها، وتعرفا على عمليات الأقمار الصناعية وكيفية تحليل الصور الفضائية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتلقيا تدريبات خاصة باللياقة البدنية حتى يكونا مستعدين لكافة مهماتهما المقبلة.

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