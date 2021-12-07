حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير التركي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، توغاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، وذلك بحضور إيلكر كيليتش القنصل العام لتركيا في الإمارات، والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الصعد.

من جانبه، عبّر توغاي تونشير، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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