شرطة الشارقة تنال المركز الأول بـ«قلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية»

المصدر: (الشارقة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الأول في التمكين الاقتصادي لقلادة «مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية» لأفضل أعمال تطوعية عن مبادرتها «سند»، التي نفذتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية واستهدفت أسر نزلاء المؤسسة لدعمهم وتمكينهم والعمل على تحسين مستواهم المعيشي بتنمية مستدامة سواء بإقامة المشروعات أو احتراف المهن وخلق فرص العمل.

وتسلم الجائزة العميد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة خلال حفل استضافته الجامعة العربية أمس بجمهورية مصر العربية، متزامناً مع اليوم العالمي للعمل التطوعي ونظمه الاتحاد العربي للعمل التطوعي ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية.

وتضمنت الدورة مشاركات متميزة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والجمعيات الأهلية بشتى أنحاء العالم، حيث تولى تحكيم الجائزة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وصندوق الأمم المتحدة لإبراز الممارسات الريادية في الأعمال التطوعية التي تلبي الاحتياجات البشرية واختيارها.

من جانبه تقدم العميد أحمد شهيل بالشكر والامتنان إلى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على دعمه اللامحدود في مجال الأعمال التطوعية والمجتمعية، والتي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتترجم توجهات الحكومة الرشيدة بالدولة ونهجها في ترسيخ القيم الإنسانية العالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز