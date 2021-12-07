رأس المال البشري محور اللقاءات التشاورية لـ «موارد دبي»

المصدر: دبي - البيان

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التقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع مديري إدارات الموارد البشرية للجهات الحكومية في دبي، وذلك في إطار مبادرة «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية»، والتي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بهدف التشاور مع الشركاء في المجالات الخاصة برأس المال البشري، ووضع خطط استشرافية لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، ومناقشة التحديات، وتقديم الاقتراحات والحلول التي تواجه إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتأهيل المواطنين التأهيل المناسب، وإكسابهم المهارات اللازمة لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، مشيراً إلى أن الدائرة تتعاون وتنسق جهودها مع الجهات الحكومية في دبي لوضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير الخريجين المواطنين، وإعدادهم لشغل الوظائف المناسبة.

تأهيل

وقال إن حكومة دبي تسعى إلى تأهيل الخريجين المواطنين ليكونوا قوة محركة لمسيرة التنمية والتقدم، وتعزيز الاستثمار في طاقات الشباب كونهم الطاقة الحقيقية لدولة الإمارات، وثروتها المتجددة.

30 مسؤولاً

وشارك في اللقاء نحو 30 مسؤولاً من إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، ومن أبرزها مشروع المهارة ورفع الكفاءة لتدريب الموظفين والخريجين، والحلول والمقترحات للتعامل مع التحديّات التي تواجه الجهات الحكومية في مجال الموارد البشرية، ومناقشة أفضل الممارسات في تطبيق قرار العمل عن بعد، والعمل على دراسة وتطوير النظام المطبق من قبل مركز البحوث في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

مختبر الإبداع

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عقد مختبر الإبداع، وذلك لوضع خطة في موضوع الابتعاث لمناقشة الأفكار والمبادرات وتقديم المقترحات والحلول المتعلقة بموضوع الابتعاث على مستوى حكومة دبي، وإعادة هيكلة منظومة الابتعاث، وتحديد سياسة ابتعاث متطورة، وتوحيد معايير اختيار المتميزين على مستوى حكومة دبي، لدراسة التخصصات الحيوية المطلوبة لوظائف المستقبل، والتي تحتاجها دوائر حكومة دبي على المدى المتوسط، والحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعات العريقة داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وناقش المجتمعون عقد مختبر استشراف المستقبل لمناقشة المقترحات والأفكار والحلول بهدف رفع سعادة موظفي حكومة دبي في إطار جهود حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مستويات سعادة الموظفين، وتوفير بيئة عمل مبتكرة ومحفزة، ودراسة آراء وتوقعات واحتياجات الموظفين تجاه بيئة العمل وأنظمة وممارسات الموارد البشرية المطبقة في حكومة دبي للارتقاء بمنظومة العمل الحالية.

مخرجات

وتعد مبادرة «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية»، أحد مخرجات لقاءات قيادات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، والتي جرت بين مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية، والتي من المقرر أن يتم عقدها بشكل ربع سنوي لمناقشة كل ما يخص قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي، ووضع خطط استشرافية لمستقبل الموارد البشرية الحكومية.

وتهدف مبادرة «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية» إلى تعزيز فتح قنوات التواصل مع إدارات وأقسام الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية، للارتقاء بالعنصر البشري، والابتكار في قيادة العمل الحكومي، ووضع الخطط والاستراتيجيات المشتركة لقطاع الموارد البشرية استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

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