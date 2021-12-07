3 قنوات لتلقي ملاحظات المتعاملين لاستقدام العمالة المساعدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير ثلاث قنوات لتلقي ملاحظات المتعاملين مع مراكز استقدام العمالة المساعدة.

وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة جاهزية الوزارة لتلقي ملاحظات المتعاملين مع المراكز المعتمدة من الوزارة لاستقدام العمالة المساعدة والبالغ عددها 62 مركزاً أو المكاتب المخالفة التي تم إغلاقها مؤخراً وعددها 84 مكتباً سواء أكانت هذه الملاحظات متعلقة بمطالبات مالية مثل استرجاع رسوم الاستقدام خلال فترة تجربة العامل المساعد ومدتها ستة أشهر أو بعد انتهاء هذه الفترة فضلاً عن الملاحظات المتعلقة باستبدال العامل المساعد بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.

يذكر أن الوزارة أعلنت إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية وذلك انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام القانون بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من قبل المكاتب المخالفة والتي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وعلى العمالة المساعدة.

آلية محددة

وقال خوري إن تعامل الوزارة مع الملاحظات الواردة إليها يتم وفقاً لآلية محددة حيث يتم التواصل مع صاحب العلاقة والمركز المعني خلال خمسة أيام عمل من التقدم بالملاحظة وذلك بهدف حلها ودياً أو إحالتها إلى القضاء للنظر فيها في حال تعذر الوصول إلى الحل الودي الذي يرضي الطرفين.

وأوضح أن الوزارة توفر ثلاث قنوات لتلقي الملاحظات وذلك للتسهيل على أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة حيث تشمل هذه القنوات مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء من السبت وحتى الخميس، وذلك من خلال أربع لغات فضلاً عن الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري آبل ستور وغوغل بلاي.

حقوق

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة الحرص على ضمان حقوق كافة الأطراف سواء من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة أو العمالة المساعدة أو المراكز التي تستقدم هذه الفئة من العمالة.

ودعا في هذا الصدد أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل الوزارة والتي تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وبالشكل الذي يضمن حقوق كافة الأطراف.

تكاليف

تلزم المراكز برد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية .

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