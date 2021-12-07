انطلاق المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق غداً فعاليات المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية، والذي تستمر فعالياته خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2021 وسيناقش موضوع علم الجينوم في العالم العربي، من خلال 4 محاور رئيسية وهي: آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة، البيانات الجينومية العربي الضخمة، جينوميات العدوى والمناعة، علم الجينوم والمجتمع، وذلك من خلال 18 محاضرة، كما يضم المؤتمر نخبة من أهم الباحثين والعلماء المتخصصين من جميع أنحاء العالم أبرزهم د. خالد فخرو دكتور علم الوراثة البشرية، والأستاذ الدكتور ايفان ايلشير – جامعة واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة 1400 مشارك من 44 دولة في العالم.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتم: إن اللجنة العلمية للمؤتمر قامت بعمل ممتاز في اختيار الموضوعات المتعلقة بالتطورات والتحديات الأخيرة في مجال علم الوراثة البشرية.

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