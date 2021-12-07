تعاون بين «جلفار» و«كوانتوم جينوميكس» الفرنسية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس، عن توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع حصرية مع شركة كوانتوم جينومكس الفرنسية، الشركة المتخصصة في تطوير الأدوية البيولوجية والمتخصصة في تطوير أدوية القلب والأوعية الدموية، لتصنيع وتسويق دواء «فايرباستات» في كل من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا.

وأوضح الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، تأتي الاتفاقية الجديدة تماشياً مع الإطار التنفيذي لرؤية جلفار لتشكيل تحالفات وشراكات استراتيجية قوية على المستوى العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز وصول المرضى إلى حلول رعاية صحية مبتكرة، ويسهم إطلاق «فايرباستات» بشكل كبير في تلبية الطلب على الاحتياجات العلاجية المُلحة لما يصل إلى أكثر من 25 % من حالات مرض ارتفاع ضغط الدم خاصةً الحالات التي تُظهر مقاومة خلال معالجتها بالبدائل العلاجية الأخرى.

وأضاف: بموجب الاتفاقية، ستُصبح جلفار الشريك المُصنع الحصري لشركة «كوانتوم جينوميكس» بفضل قوة منشآت التصنيع الدوائي المتطورة التي تمتلكها في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وتحصل جلفار على الحقوق الحصرية لتسويق دواء «فايرباستات» في المناطق الجغرافية التالية: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلدان رابطة الدول المستقلة (كومنولث الدول المستقلة) وتركيا وجميع بلدان القارة الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، ستصبح «جلفار» الشريك التصنيعي الرئيسي لدواء «فايرباستات» في مناطق أخرى من العالم، وتعكس هذه الاتفاقية الجديدة التزام شركة «جلفار» بتقديم حلول صيدلانية حيوية مبتكرة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجلفار، أن الدواء هو الأول في فئة دوائية جديدة لم يتم اختراعها من قبل لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم، والذي يصعب علاجه، ونحن على ثقة كبيرة بأن «فايرباستات» سيكون إضافة ذات قيمة عالية لمحفظة منتجات جلفار القوية، والذي سيساهم في تلبية الطلب على تلك الاحتياجات العلاجية المُلحة.وأضاف: تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ رؤيتنا الهادفة إلى تطوير حلول علاجية مبتكرة لمعالجة الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تصنيع أدوية متطورة وعالية الجودة في دولة الإمارات.

احتياجات

من جانبه، قال جان فيليب ميلون، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتوم جينوميكس: ستكون جلفار بصفتها إحدى أكبر شركات التصنيع الدوائي في المنطقة، شريكنا المثالي لتوفير احتياجات الإنتاج المستقبلية لدواء «فايرباستات» في المناطق السابق ذكرها، والتي ندرس أيضاً توسعتها لتغطي الولايات المتحدة وأوروبا في المستقبل.

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