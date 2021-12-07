«إسلامية دبي» تنظم ندوة علمية شرعية لمناقشة تقنيات التجميل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم ندوة علمية شرعية بعنوان «تقنيات التجميل بين الطب والشرع»، لتسليط الضوء على بعض تقنيات التجميل الحديثة التي يكثر السؤال عنها، والتي تمت دراستها من قبل أعضاء اللجنة العلمية لدراسة النوازل الفقهية النسائية، وذلك بتوجيه حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، وذلك اليوم الثلاثاء، في مركز المزهر الثقافي الإسلامي التابع للدائرة.

وقال إن الدائرة تعمل استناداً إلى رؤية عالمية، إذ تطمح الندوة أن تكون رافداً للأحكام الشرعية التي لم تأخذ حقها في الأبحاث، خصوصاً فيما يخص مواضيع التجميل، وذلك للنهوض بالعلوم الشرعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك بتأصيل العلم الشرعي الوسطي الصحيح القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم.

خدمة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، رئيس اللجنة العلمية، أن الندوة ستكون بمثابة خدمة تحقيقاً للمصالح الإنسانية، ونقلاً للخبرات، ونفعاً للغير من قريب وبعيد، مشيراً إلى أن التقدم العلمي والحضاري، خصوصاً في النوازل النسائية، يحتاج إلى مواكبة شرعية فقهية وسطية، تجيب عن كل ما يستجد من أسئلة من العامة، موضحاً أن الندوة ستعمل على تنضيج الفكرة التي تكونت لدى اللجنة العلمية لدراسة النوازل الفقهية النسائية بالدائرة حول المواضيع المدروسة الخاصة بتقنيات التجميل، والتي بنيت عليها الفتاوى الصادرة من اللجنة، وعرضها على المختصين.

تخصص

تهدف الندوة إلى إصدار فتوى رسمية مبنية على دراسة متخصصة صادرة عن الجهات ذات العلاقة، حيث تستهدف الندوة المتخصصين في مجال التجميل من الأطباء أو الباحثين الشرعيين.

وسيشارك في الندوة مجموعة من الأطباء المتخصصين، كالدكتور خالد النعيمي، والدكتورة سوسن الملا، والدكتورة أمينة الأميري، ومن الجانب الشرعي سيشارك كل من الدكتورة أسماء فتحي، والدكتورة بشرى الجسمي، والدكتورة نجاة المرزوقي، والدكتور محمد عيادة الكبيسي، إذ ستتناول الندوة المسائل المتعلقة بتقنية الميكروبليدنج، توريد الشفاه، البوتوكس، والفيلرز.

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