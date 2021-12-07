رئيس إيران يستقبل وفداً برئاسة طحنون بن زايد ويبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: طهران - وام

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استقبل إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية، أمس، في طهران، وفداً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى الرئيس الإيراني، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهما لإيران وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. فيما حمّله إبراهيم رئيسي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التطور والرخاء. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قرقاش: الإمارات تسعى لتعزيز الازدهار الإقليمي

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني إلى طهران، استمرار لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة، وبما يخدم المصلحة الوطنية.

ودوّن قرقاش عبر «تويتر»: «تأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران، استمراراً لجهود الإمارات، الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، عبر تطوير علاقات إيجابية، من خلال الحوار والبناء على المشترك، وإدارة الرؤى المتباينة». (دبي - البيان)

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