محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من خادم الحرمين تتصل بتعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: دبي- البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وقد تسلّم سموه خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حول مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة، والأهداف الطموحة المأمولة للشعبين الشقيقين.

كما حملت الرسالة، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم.

ازدهار

من جهته، نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وخالص أمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بدوام عزه، وبمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير دولة للتعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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