عمار النعيمي يتفقد مشروع «مجمع الخمسين» السكني للمواطنين

المصدر: عجمان - وام

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تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مشروع «مجمع الخمسين» السكني الخاص بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في منطقة الحليو، ويضم 20 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون درهم، وتم الانتهاء من تنفيذه في منطقة الحليو 1 وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين حسب اشتراطات مكتب شؤون المواطنين.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، ومريم المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، والمشرفون على المشروع، وعدد من كبار المسؤولين.

شرح

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه، إلى شرح واف من القائمين على المشروع، حيث قدم المهندس الشيخ أحمد بن سلطان النعيمي المشرف العام على المشروع من قبل دائرة البلدية والتخطيط، في بداية الجولة التفقدية، شرحاً حول أهمية مثل تلك المشاريع وتفاصيل المساكن التي أقيم كل واحد منها على مساحة إجمالية تقدر بـ 555 متراً مربعاً ومساحة بناء تبلغ 272 متراً مربعاً ويتكون المسكن الواحد من طابقين ويضم 4 غرف، الأرضي منها يشتمل على: غرفة نوم ومجلس وصالة للضيوف ومطبخ وغرفة خادمة، بينما يضم الطابق الثاني 3 غرف، إضافة إلى صالة رئيسية، كما تم تزويد المساكن بمواقف سيارات وبنظام مراقبة ذكي ونظام «حصنتك» الخاص بالدفاع المدني.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بهذه المبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن سموه صاحب مبادرات كثيرة تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين منهم. وقال سموه: إن هذه المكرمة تأتي هدية للمواطنين بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة، وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين وتسليمها للمستفيدين والمستحقين بهدف تعزيز وتحفيز المواطن على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز كما أراد سموه منذ توليه القيادة في إمارة عجمان.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير لكل من ساهم وأشرف على المشروع من دوائر ومهندسين ومقاولين.

ومن جانبه أكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، أن دعم صاحب السمو حاكم عجمان للعديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في إمارة عجمان.

دعم

وقال: إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات سموه، وحرصه على دعم وخدمة الأسر المتعففة والمستحقة وتوفير كل ممهدات الحياة السعيدة لهم، وتقديم كل الاحتياجات للمواطنين. وأضاف: إن مكتب شؤون الموطنين كان وسيبقى أحد المراكز الذي يحمل على عاتقه مسؤولية العمل على توفير حياة ومعيشة كريمة بطرق فعالة ومبادرات تقدم لهم العون والمساعدة، وأكد أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع تخص الأسر ذات الدخل المحدود.

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي كلاً من: دائرة البلدية والتخطيط، وشركة الغانم للمقاولات، والمعالي للمقاولات، والمكتب الهندسي Aj design المشرف على المشروع، تقديراً لمساهمتهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

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