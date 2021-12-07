«المعاشات» تعزز التوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في أي من دول المجلس.

وتركز الحملة التي تأتي تحت شعار«رعاية تأمينية تحت مظلة خليجية»- على التعريف بالنظام والمشمولين فيه، وشروط الشمول بهذا النظام، والتعريف بقواعد سداد الاشتراكات، والمنافع التأمينية، التي يحصل عليها المؤمن عليه نتيجة الشمول بأحكامه.

وقالت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات: إن الحملة تأتي في إطار سعى أجهزة التقاعد المدني في دول التعاون لرفع مستوى الوعي عن نظام مد الحماية التأمينية، حيث أوصى الاجتماع الـ 49 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بأهمية تنفيذ حملة توعوية لرفع مستوى الوعي عن النظام في دول المجلس، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الحملة بشكل متوازٍ في دول مجلس التعاون يوفر الصدى المطلوب لإيصال رسائل الحملة إلى الفئات المؤهلة للشمول بنظام مد الحماية التأمينية، كما أنه سيسهم بلا شك في تشكيل جزء هام من الوعي التأميني عن أحد الأنظمة الخليجية المهمة.

مزايا

أشارت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات إلى أن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد القرارات، التي تجسد وحدة الدول الخليجية واهتمامها بالمواطن الخليجي أياً كان البلد الذي ينتمي إليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز